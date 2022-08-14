Германский регулятор заявил, что страна должна сократить потребление газа на 20%

Кроме того, по словам Мюллера, Германии нужно обеспечить дополнительные поставки газа на 10 ГВт, что соответствует 9% нынешнего потребления газа в стране, чтобы компенсировать снижение поставок из России и избежать дефицита. Речь идет в первую очередь о поставках сжиженного природного газа из США. Мюллер также отметил, что долгосрочным последствием прекращения зависимости Германии от российского газа будут очень высокие цены на него, что может серьезно повлиять на германский бизнес.
По данным компании Gas Infrastructure Europe (GIE), германские хранилища газа заполняются с опережением установленного властями графика. Правительство Германии поставило цель заполнить хранилища на 75% к 1 сентября, на 85% — к 1 октября и на 95% — к 1 ноября. По подсчетам GIE, первая из этих задач уже решена: по данным на 12 августа германские газовые хранилища заполнены на 75,4%.
В значительной мере это происходит за счет экономии энергии. Вчера, 13 августа, Министерство экономики Германии призвало все местные компании и государственные учреждения в ближайшую зиму обогревать офисы до температуры не выше 19. В разных частях Германии уже введены различные меры экономии энергии. Так, некоторые компании в сфере жилищно-коммунальных услуг и домовладельцы ограничили подачу горячей воды и снизили температуру в системах центрального отопления. В Дюссельдорфе закрыли огромный городской бассейн, в Кельне уменьшили мощность городского освещения, а в Ганновере отключили фонтаны и подсветку общественных зданий.