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10:19 (мск), источник: ТАСС

IKEA завершит онлайн-распродажу в России 15 августа

Все заказы будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября, отметили в компании.

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Компания IKEA завершит онлайн-распродажу товаров 15 августа в 20:00 мск как для частных покупателей, так и для корпоративных клиентов.

«Магазины IKEA останутся закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов, а также возврат и обмен товаров. Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время», — сообщается на сайте IKEA.

Ранее компания расширила список городов для доставки товаров. В него вошли населенные пункты, где нет магазинов IKEA, — Волгоград, Воронеж, Пенза, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск.

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