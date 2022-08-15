10:19 (мск), источник: ТАСС
IKEA завершит онлайн-распродажу в России 15 августа
Все заказы будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября, отметили в компании.
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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Компания IKEA завершит онлайн-распродажу товаров 15 августа в 20:00 мск как для частных покупателей, так и для корпоративных клиентов.
«Магазины IKEA останутся закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов, а также возврат и обмен товаров. Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время», — сообщается на сайте IKEA.
Ранее компания расширила список городов для доставки товаров. В него вошли населенные пункты, где нет магазинов IKEA, — Волгоград, Воронеж, Пенза, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск.