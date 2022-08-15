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11:02 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

В России заканчиваются премиальные наушники

Поставщики электроники сообщили о том, что из-за отказа ряда производителей премиальных наушников (Sennheiser, Marshall, Sony) поставлять свою продукцию в Россию запас такой техники у российских ритейлеров остался примерно до конца квартала. Представители крупнейших маркетплейсов уверяют, что у них достаточно товара благодаря параллельному импорту. Но продукция, ввезенная по этой схеме, нередко оказывается поддельной, предупреждают эксперты.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О том, что поставки накладных наушников премиум-сегмента от Sennheiser, Marshall, Sony и ряда других компаний после начала военных действий на Украине прекратились, рассказали «Ъ» дистрибуторы электроники.

По оценке руководителя направления «Аксессуары» в diHouse (входит в группу компаний «Ланит») Ольги Полоновской, у ритейлеров запасов таких наушников хватит примерно на один квартал. «Мы регулярно получаем запросы от клиентов на поставки наушников JBL, Sony и др. С новыми поставками проблемы, полки постепенно пустеют», — говорит она.

JBL, Bose, Harman Kardon закрыли российские представительства, другие вендоры не стали делать заявлений, но сейчас они не отгружают товар, среди них Marshall, Sennheiser, Samsung, Sony, говорят в «Марвел-Дистрибуции».

«Ъ» не удалось найти в продаже наушники премиум-сегмента на сайтах крупнейших ритейлеров. Так, на сайте «Ситилинка» единственные наушники, которые стоят более 10 тыс. руб., — это Sennheiser HD 300 PRO (17,99 тыс. руб.), они остались в наличии только в одном магазине. На сайте «М. Видео» в наличии в одном магазине есть Beats Solo Pro (19,9 тыс. руб.), а в «Эльдорадо» — несколько моделей от Sony.

В сетях тему перебоев с поставками комментировать не стали. Представитель «Ситилинка» сказал лишь, что продажи наушников во втором полугодии в штуках остаются на уровне аналогичного периода прошлого года. Представитель «М. Видео-Эльдорадо» отметил, что среди on-ear-наушников в число популярных производителей по-прежнему входят JBL, Sony, Marshall, Philips, Sennheiser, Hoco.

Нишу Sennheiser, Marshall уже пытаются занять китайские бренды, например Edifier, отмечает директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяна Скокова.

Однако с замещением профессиональной техники могут быть проблемы.

Аудиоаппаратура таких брендов, как Yamaha, Sennheiser, Shure, используется как для домашних студий, так и для стадионных концертов, «их оборудование фигурирует в девяти из десяти проектов в этой сфере», говорит руководитель оптового отдела DJStore Дмитрий Мызин. Он добавляет, что все эти бренды заложены почти в каждый госконтракт, поэтому уход этих компаний с рынка встревожил не только официальных дистрибуторов, но и, например, звукорежиссеров концертных площадок в регионах.

В российских маркетплейсах дефицита техники не ожидают, уповая на параллельный импорт.

«Поставки наушников и другой аудиотехники от международных брендов продолжаются. Мы не только не ожидаем их дефицита, но и планируем расширить представленность этого сегмента благодаря сотрудничеству с официальными дистрибуторами по параллельному импорту», — говорит представитель Wildberries. По словам представителя Ozon, на их площадке лидируют JBL, Sony и Sennheiser, а штучные продажи всех полноразмерных наушников за июнь—июль выросли более чем в два раза год к году.

Однако продукция, поставленная по схеме параллельного импорта, не всегда может удовлетворить требованиям профессионального использования, говорит эксперты. старший менеджер группы «Персональное аудио» компании «Марвел-Дистрибуция» Максим Цибулевский подчеркивает, что сместо оригинальных брендов россияне скупают копии известных вендоров, а с распространением параллельного импорта ситуация с поддельной продукцией премиальных аудиобрендов ухудшится.

Тимофей Корнев

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