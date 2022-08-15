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09:30 (мск), источник: © РИА Новости

Власти Афганистана заинтересованы в поставках российской нефти по бартеру

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Афганистан заинтересован в том, чтобы договориться о поставках российской нефти по бартеру, в случае если Москве будут интересны афганские товары, заявил РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.

Источник: © РИА Новости

Ранее он сообщил РИА Новости, что Афганистан планирует закупить у РФ около миллиона баррелей нефти.

«Самым важным для нас был бы проект по нефти и газу. Мы хотели бы также рассмотреть и вариант бартерной торговли, при условии, что у РФ будет потребность в какой-нибудь афганской продукции», — сказал Азизи.

Делегация минпромторга Афганистана прибыла в воскресенье в Москву. Направленная правительством талибов (движение «Талибан»* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) бизнес-миссия в понедельник начнет переговоры в Москве с российскими коллегами.

Как рассказал ранее РИА Новости посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов, афганская сторона планирует обсудить поставки нефти, зерна, подсолнечного масла. Источник в Москве сообщил РИА Новости, что переговоры рассчитаны до среды и пройдут среди прочего в Минсельхозе и Минэнерго РФ.

*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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