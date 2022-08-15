Новый владелец OBI в России рассказал, что купил сеть за 600 рублей

По словам предпринимателя, «это экономически здоровая, замечательная компания», но «ее надо поставить на ноги».
«В прошлом году убытки были в размере 2,5 млрд руб. В этом году сильно пошатнуло ее и то, что магазины сети полтора месяца были закрыты», — рассказал он.
Лиокумович уточнил, что у российской сети была задолженность свыше €30 млн перед материнской компанией, но ее урегулировали. «Есть еще иски по долгам от российских компаний, которые подавались до моего прихода. С ними мы разбираемся; многие договоры, которые привели к искам, были заключены против интересов нашей компании», — утверждает он.
17 марта OBI GmH объявила о приостановке работы магазинов в России на фоне военной операции на Украине. 12 апреля материнская компания сети объявила о передаче российского бизнеса в доверительное управление. В конце апреля торговые точки OBI снова заработали в России.
OBI работает в России с 2003 года. Сейчас в нее входит 27 гипермаркетов, в которых работало около 4900 сотрудников.