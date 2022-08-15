Объем параллельного импорта достиг $6,5 млрд

Параллельный импорт — это завоз официально изготовленных производителем товаров, которые легально поставлены в третьи страны, однако не разрешены производителем к импорту на территорию РФ. Ранее ввоз таких товаров был запрещен, однако в настоящее время его частично разрешили.
В интервью «Интерфаксу» Мантуров пояснил, что прогноз основывается на оценке среднего ежемесячного объема параллельного импорта в $2−2,5 млрд. По его словам, Минпромторг намерен придерживаться «взвешенного» подхода при формировании списка подлежащих параллельному импорту товаров, чтобы «не навредить национальным компаниям».
«Мы прорабатывали и “доводили до ума” соответствующий перечень товаров достаточно долго, практически с ювелирной точностью, чтобы он работал именно так, как надо: обеспечил доступность необходимых нам товаров, но не навредил российским и локализованным иностранным предприятиям, продолжающим работу на российском рынке или поставки в РФ», — пояснил министр.
Президент Владимир Путин легализовал параллельный импорт в конце июня. Благодаря чему использование исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в товарах и средствах индивидуализации, которыми такие товары маркированы, не будет считаться нарушением. В составленный Минпромторг перечень товаров, которые можно ввозить в Россию без разрешения правообладателя, попали электроника и инструменты, нужные российской промышленности. Позднее в список также включили несколько брендов автохимии.