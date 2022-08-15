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12:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Объем параллельного импорта достиг $6,5 млрд

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что объем ввезенных в Россию товаров в рамках параллельного импорта с момента его запуска в мае достиг почти $6,5 млрд. К концу года, как ожидается, этот показатель может вырасти до $16 млрд.

Источник: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Параллельный импорт — это завоз официально изготовленных производителем товаров, которые легально поставлены в третьи страны, однако не разрешены производителем к импорту на территорию РФ. Ранее ввоз таких товаров был запрещен, однако в настоящее время его частично разрешили.

В интервью «Интерфаксу» Мантуров пояснил, что прогноз основывается на оценке среднего ежемесячного объема параллельного импорта в $2−2,5 млрд. По его словам, Минпромторг намерен придерживаться «взвешенного» подхода при формировании списка подлежащих параллельному импорту товаров, чтобы «не навредить национальным компаниям».

«Мы прорабатывали и “доводили до ума” соответствующий перечень товаров достаточно долго, практически с ювелирной точностью, чтобы он работал именно так, как надо: обеспечил доступность необходимых нам товаров, но не навредил российским и локализованным иностранным предприятиям, продолжающим работу на российском рынке или поставки в РФ», — пояснил министр.

Президент Владимир Путин легализовал параллельный импорт в конце июня. Благодаря чему использование исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в товарах и средствах индивидуализации, которыми такие товары маркированы, не будет считаться нарушением. В составленный Минпромторг перечень товаров, которые можно ввозить в Россию без разрешения правообладателя, попали электроника и инструменты, нужные российской промышленности. Позднее в список также включили несколько брендов автохимии.

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Лаура Кеффер

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