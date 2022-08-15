Литовский Шяуляй-банк прекратил принимать платежи в рублях

«Одним из важнейших аспектов при изменении банковских процедур является донесение этой информации до клиентов. Все они были своевременно уведомлены о новом порядке», — сообщила госпожа Кигуолене в интервью радио LRT.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября банк не будет обслуживать клиентов из России и Белоруссии. Решение банка может полностью остановить транзит.
3 августа в Министерстве транспорта Литвы объявили, что банки имеют право самостоятельно принимать решения об оплате или неоплате услуг калининградского транзита. В июне Литва уже прекращала транзит в Калининградскую область подсанкционной продукции. При поддержке Еврокомиссии этот вопрос решили — 22 июля LTG Cargo снова стала поставлять товары.
Ранее официальный представитель Еврокомиссии Арианна Подеста сообщила, что санкции Евросоюза против России и Белоруссии не подразумевают запрет на обслуживание платежей за железнодорожные услуги, в частности за услуги транзита между Россией и Калининградской областью.