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12:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Литовский Шяуляй-банк прекратил принимать платежи в рублях

Шяуляй-банк, через который проходила оплата грузового транзита с Калининградом, с сегодняшнего дня, 15 августа, перестал принимать рублевые платежи. Об этом сообщила представитель Ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене.

Источник: Reuters

«Одним из важнейших аспектов при изменении банковских процедур является донесение этой информации до клиентов. Все они были своевременно уведомлены о новом порядке», — сообщила госпожа Кигуолене в интервью радио LRT.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября банк не будет обслуживать клиентов из России и Белоруссии. Решение банка может полностью остановить транзит.

3 августа в Министерстве транспорта Литвы объявили, что банки имеют право самостоятельно принимать решения об оплате или неоплате услуг калининградского транзита. В июне Литва уже прекращала транзит в Калининградскую область подсанкционной продукции. При поддержке Еврокомиссии этот вопрос решили — 22 июля LTG Cargo снова стала поставлять товары.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Арианна Подеста сообщила, что санкции Евросоюза против России и Белоруссии не подразумевают запрет на обслуживание платежей за железнодорожные услуги, в частности за услуги транзита между Россией и Калининградской областью.

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