20:39 (мск), источник: Известия
IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в России
Шведская компания IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи товаров в России. Прием заказов завершился в понедельник, 15 августа, в 20:00 мск.
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Теперь магазины будут работать только на выдачу ранее оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров.
«Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время», — говорится в сообщении на сайте компании.
Корзина, список покупок и личный кабинет на сайте больше не будут доступны.
IKEA начала распродажу остатков 5 июля перед уходом сети из России. С первых минут сайт бренда перестал работать, пользователи жаловались на то, что не могли зайти в профиль.
Нашумевшей распродажей IKEA с техническими сбоями и сменой правил воспользовались мошенники. На фоне ажиотажа вокруг ухода шведского бренда из России злоумышленники разработали несколько десятков фейковых сайтов бренда, которые были активированы сразу после объявления о распродаже.
16 июня IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Корпорация пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты. 27 июня отмечалось, что купить компанию может сооснователь российского производителя мебели Mr. Doors Максим Валецкий.