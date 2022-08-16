В Великобритании расконсервируют крупнейшее хранилище газа

Управление по охране труда и технике безопасности уже одобрило возобновление работы объекта. Теперь Centrica нужно согласовать господдержку, а также получить разрешение от Переходного управления Северного моря. Издание отмечает, что обе этих задачи «не представляются проблематичными».
Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг попросил вновь начать эксплуатацию хранилища, чтобы «укрепить энергетическую безопасность» страны. Но в ближайшую зиму объект, как ожидается, будет работать только на четверть своей мощности, отмечает The Telegraph.
В общей сложности газохранилище можно заполнить около 3,4 млрд куб. м природного газа. В 2017 году это составляло примерно 70% от общей емкости хранилищ Великобритании. Нынешний общий объем хранимого в стране газа оценивается лишь в 1,6 млрд куб. м.
На прошлой неделе Centrica подписала соглашение на £7 млрд ($8,5 млрд) с американским поставщиком СПГ Delfin Midstream. В соответствии с договоренностью компании будут морем поставлять в Великобританию по 1 млн т СПГ в год.
Вице-премьер Румынии Хунор Келемен говорил, что предстоящая зима для Европы может оказаться самой тяжелой за последние 40−60 лет из-за нехватки природного газа. Она возникла на фоне санкций, в рамках которых страны Запада отказываются от закупок газа у РФ. В августе Евросоюз (ЕС) согласовал добровольное сокращение потребления газа на 15% зимой.