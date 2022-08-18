Fitch изменило долгосрочный рейтинг Украины с RD до CC

«Несмотря на облегчение обслуживания долга, рейтинг CC отражает нерешенные риски устойчивости долга, связанные с нападением России, а также крайне напряженное состояние государственных и внешних финансов и макрофинансовое положение Украины», — говорится в сообщении Fitch.
По прогнозам агентства, военный конфликт продлится как минимум до 2023 года, в результате чего государственный долг Украины превысит 100% ВВП, из-за чего «вероятна более широкая реструктуризация государственного коммерческого долга».
13 августа S&P и Fitch понизили долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте до SD (выборочный дефолт) и RD (ограниченный дефолт) соответственно. Рейтинги выпуска еврооблигаций понижены до D (дефолт). При этом агентства посчитали дефолтом то, что власти страны договорились с держателями еврооблигаций об отсрочке платежей по госдолгу на 24 месяца. «Мы считаем эту реструктуризацию долга проблемной», — сообщало S&P.