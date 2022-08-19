Японские компании заключат новые контракты на покупку СПГ с «Сахалина-2»

Какие-либо подробности не приводятся.
По словам источников издания, японские компании уже получили уведомления от оператора «Сахалина-2» с просьбой подписать новые контракты. «Асахи» пишет, что «существовала возможность добавления дополнительных условий, невыгодных для японской стороны», но в итоге содержание контракта останется прежним.
В июне президент РФ Владимир Путин перевел оператора «Сахалина-2» в российскую юрисдикцию. Зарубежные акционеры должны в течение месяца согласиться принять доли в новой компании. Японским Mitsui и Mitsubishi принадлежит в «Сахалине-2» по 12,5% и 10% соответственно. Власти страны просили компании не отказываться от участия в российском проекте.