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02:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Японские компании заключат новые контракты на покупку СПГ с «Сахалина-2»

Японские энергетические и газовые компании в скором времени подпишут контракты на покупку СПГ с новым оператором проекта «Сахалин-2», сообщила японская газета «Асахи». По ее данным, цена и объем закупки газа останутся прежними.

Источник: Reuters

Какие-либо подробности не приводятся.

По словам источников издания, японские компании уже получили уведомления от оператора «Сахалина-2» с просьбой подписать новые контракты. «Асахи» пишет, что «существовала возможность добавления дополнительных условий, невыгодных для японской стороны», но в итоге содержание контракта останется прежним.

В июне президент РФ Владимир Путин перевел оператора «Сахалина-2» в российскую юрисдикцию. Зарубежные акционеры должны в течение месяца согласиться принять доли в новой компании. Японским Mitsui и Mitsubishi принадлежит в «Сахалине-2» по 12,5% и 10% соответственно. Власти страны просили компании не отказываться от участия в российском проекте.

Лаура Кеффер

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