«Газпром» остановит «Северный поток» на три дня

Обычно работу «Северного потока» обеспечивают шесть турбин (пять рабочих и одна резервная). Сейчас рабочие турбины либо нуждаются в техобслуживании, либо они неисправны.
После сообщения о приостановке прокачки по «Северному потоку» цена газа в Европе подскочила на 7%. Цена на торгах поднимается до $2700 за 1 тыс. кубометров.
Регламентные работы будут осуществляться совместно со специалистами немецкой компании Siemens, техобслуживание необходимо проводить каждые 1 тыс. часов.
Техобслуживание включает в себя:
В июне «Газпром» объявил о сокращении прокачки с плановых 167 млн куб. м до 100 млн куб. м, а потом до 67 млн куб. м из-за проблем с возвратом в Россию турбины Siemens.
С 11 по 21 июля «Северный поток» был полностью остановлен на плановый ремонт.
С 27 июля «Газпром» сократил прокачку газа по «Северному потоку» до 33 млн куб. м в сутки (20% от проектной мощности) из-за остановки еще одной турбины на плановый ремонт.