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19:01 (мск), источник: Коммерсантъ

«Газпром» остановит «Северный поток» на три дня

Единственная турбина «Северного потока» Trent 60 будет остановлена с 31 августа до 2 сентября на техобслуживание. После профилактики транспортировка газа по трубопроводу будет восстановлена до уровня 33 млн кубометров в сутки. Об этом сообщает «Газпром».

Источник: РИА "Новости"

Обычно работу «Северного потока» обеспечивают шесть турбин (пять рабочих и одна резервная). Сейчас рабочие турбины либо нуждаются в техобслуживании, либо они неисправны.

После сообщения о приостановке прокачки по «Северному потоку» цена газа в Европе подскочила на 7%. Цена на торгах поднимается до $2700 за 1 тыс. кубометров.

Регламентные работы будут осуществляться совместно со специалистами немецкой компании Siemens, техобслуживание необходимо проводить каждые 1 тыс. часов.

Техобслуживание включает в себя:

  • осмотр корпуса на наличие трещин, деформаций, пятен прожогов, а также очистку корпуса;.
  • осмотр систем маслообеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания, протяжку соединений и устранение причин утечек;.
  • проверку предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха.

В июне «Газпром» объявил о сокращении прокачки с плановых 167 млн куб. м до 100 млн куб. м, а потом до 67 млн куб. м из-за проблем с возвратом в Россию турбины Siemens.

С 11 по 21 июля «Северный поток» был полностью остановлен на плановый ремонт.

С 27 июля «Газпром» сократил прокачку газа по «Северному потоку» до 33 млн куб. м в сутки (20% от проектной мощности) из-за остановки еще одной турбины на плановый ремонт.

Во время загрузки произошла ошибка.
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