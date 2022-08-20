Центр в Стамбуле санкционировал движение двух судов из украинских портов

«Судно Zumrut Ana отправится из Черноморска в Венецию в Италии с грузом 6,3 тыс. т подсолнечного масла. Судно Ocean отправится из Черноморска в Мармару в Турции с грузом 25 тыс. т пшеницы», — говорится в сообщении.
Представители СКЦ провели в пятницу инспекции четырех судов, следующих из портов Украины (Petrel S, Sara, Efe, Ramus), а также двух судов, следующих на Украину (Pretty Lady, Bellis). 20 августа планируется провести две инспекции.
22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН четырехсторонний центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.