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02:50 (мск), источник: ТАСС

Центр в Стамбуле санкционировал движение двух судов из украинских портов

ООН, 20 августа. /ТАСС/. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил в пятницу отбытие двух судов из украинских портов 20 августа. Об этом говорится в заявлении СКЦ.

Источник: AFP 2022

«Судно Zumrut Ana отправится из Черноморска в Венецию в Италии с грузом 6,3 тыс. т подсолнечного масла. Судно Ocean отправится из Черноморска в Мармару в Турции с грузом 25 тыс. т пшеницы», — говорится в сообщении.

Представители СКЦ провели в пятницу инспекции четырех судов, следующих из портов Украины (Petrel S, Sara, Efe, Ramus), а также двух судов, следующих на Украину (Pretty Lady, Bellis). 20 августа планируется провести две инспекции.

Общий объем продовольственного экспорта с Украины с 1 по 19 августа составил 656 349 т.

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН четырехсторонний центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

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