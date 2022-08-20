Россия третий месяц остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Суточный показатель российских поставок — около 1,68 млн баррелей — были ниже рекордного майского показателя, составлявшего около 2 млн баррелей в сутки (б/с). Второе место по поставкам в Китай заняла Саудовская Аравия — 6,56 млн тонн, или 1,54 млн б/с.
В общей сложности с начала года импорт нефти в Китай из России составил 48,45 млн тонн, что на 4,4% больше, чем в 2021 году. Саудовская Аравия поставила КНР 49,84 млн тонн нефти, что на 1% ниже уровня прошлого года.
Из-за больших объемов российских поставок импорт нефти из Анголы и Бразилии упал в годовом исчислении на 27% и на 58% соответственно. Импорт из Малайзии вырос на 183%, до 3,34 млн тонн.
Россия решила переориентировать свои поставки нефти на азиатские рынки, в том числе в Индию и Китай. Рост цен на нефть также привел Россию в тройку крупнейших поставщиков Евросоюза (ЕС), несмотря на санкции. По данным Евростата, за первое полугодие прирост европейского импорта из РФ составил 78,9%. При этом физические объемы поставок снизились и продолжат сокращаться после вступления в силу эмбарго ЕС на российскую нефть в конце года.