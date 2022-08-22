Reuters: эксперты оценили вероятность рецессии в США в течение года в 45%

Согласно опросу, проведенному с 16 по 19 августа, большинство экономистов прогнозирует повышение ключевой ставки в следующем месяце на 0,5 п.п., до 2,75%-3,00%. При этом почти 90% экономистов считают, что ставка к концу 2022 г. будет находиться в промежутке 3,25−3,50%.
27 июля ФРС второй раз подряд повысила до 2,25−2,5% годовых. В отчете регулятор также отметил, что намерен поднимать базовую процентную ставку, пока власти не зафиксируют существенное снижение уровня инфляции в стране. Июльское повышение ставки стало четвертым по счету за последние полгода.
Министерство торговли США в конце июля сообщило, что, по предварительной оценке, внутренний валовый продукт (ВВП) страны опустился на 0,9% во II квартале в годовом исчислении. Спад американской экономики продолжается уже два квартала. По итогам I квартала он составил 1,4%.