СМИ: немецкие концерны списали более 10 млрд евро после ухода из России

Уточняется, что компании больше не рассчитывают на получение дохода от материальных активов и ценных бумаг в России и Белоруссии и потому приняли решение не включать их больше в отчетность.
Ранее Uniper отчитался о рекордных убытках в размере 12,4 млрд евро, преимущественно из-за снижения поставок российского газа в Европу. Из них 6,5 млрд связаны с перебоями в поставках газа из России и с ожидаемыми будущими последствиями ограничения поставок топлива в страну. Также 2,7 млрд евро пришлись на обесценение доли Uniper в проекте «Северный поток — 2» и активов в российской электроэнергетике. Кроме того, большие расходы также связаны с тем, что энергоконцерн вынужден закупать газ у европейских поставщиков по ценам сильно выше тех, которые были прописаны в контракте с «Газпромом».
Для поддержки компании федеральное правительство, Uniper и Fortum договорились о пакете мер по стабилизации концерна. В частности, правительство ФРГ решило выкупить 30% акций компании, дополнительно профинансировать ее на 7,7 млрд евро. Кроме того, государственный банк развития (Kreditanstalt fur Wiederaufbau, KfW) должен будет увеличить сумму выдаваемых кредитов с 2 млрд до 9 млрд евро.
С 14 июня «Газпром» сократил поставки российского газа и тем самым нарушил свои договорные обязательства, сказано в отчете. С 16 июня Uniper получила только 40% от договорных объемов газа, от 167 млн куб. м. Сейчас объем поставляемого газа через «Северный поток» не превышает 33 млн куб. м, то есть не больше 20% от планового объема. 31 августа «Газпром» приостановит прокачку газа на три дня в связи с проведением плановых работ, об этом компания сообщила на прошлой неделе, после чего цены на газ в Европе ускорили рост.
По данным газеты, по-прежнему владеет активами в России автопроизводитель Mercedes-Benz, который вложил около 2 млрд евро в российские «дочки» и имеет обязательства перед кредитными институтами на сумму около 1 млрд евро, сейчас эти вложения находятся под угрозой. Кроме того, концерну Siemens уход с российского рынка обошелся в 1,1 млрд евро.