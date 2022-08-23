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11:52 (мск), источник: Коммерсантъ

VK приобретет Delivery Club

До конца 2022 года VK намерена закрыть сделку по покупке сервиса доставки еды Delivery Club для дальнейшего обмена актива на медийные ресурсы «Яндекса». VK также выйдет из совместного со «Сбером» предприятия «О2О Холдинг». Также «Яндекс» и VK объявили о сделке, в рамках которой VK получит платформы «Яндекс. Новости» и «Дзен».

«VK и “Яндекс” подписали обязывающие документы о сделке. Согласно условиям, VK станет собственником контентных платформ “Дзен” и “Новости” и передаст “Яндексу” сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club, который VK консолидирует в ходе реструктуризации “О2О Холдинга”», — говорится в пресс-релизе VK.

Глава «Яндекс. Еды» Роман Маресов заявил, что Delivery Club продолжит работать под собственным брендом, а также сохранит существующие сайт и приложение. «Важно, что для закрытия сделки нам еще нужно получить одобрение Федеральной антимонопольной службы. Только после этого сделка состоится. Это должно произойти до конца 2022 года», — добавил Маресов в своем блоге в «Яндексе».

Вчера, 22 августа, издание The Bell сообщило, что VK и «Сбер» утвердили разделение совместного предприятия, в рамках которого VK получит сервис Delivery Club. В VK пояснили, что компании останутся стратегическими партнерами и продолжат сотрудничество.

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Андрей Сапожников

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