VK приобретет Delivery Club

«VK и “Яндекс” подписали обязывающие документы о сделке. Согласно условиям, VK станет собственником контентных платформ “Дзен” и “Новости” и передаст “Яндексу” сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club, который VK консолидирует в ходе реструктуризации “О2О Холдинга”», — говорится в пресс-релизе VK.
Глава «Яндекс. Еды» Роман Маресов заявил, что Delivery Club продолжит работать под собственным брендом, а также сохранит существующие сайт и приложение. «Важно, что для закрытия сделки нам еще нужно получить одобрение Федеральной антимонопольной службы. Только после этого сделка состоится. Это должно произойти до конца 2022 года», — добавил Маресов в своем блоге в «Яндексе».
Вчера, 22 августа, издание The Bell сообщило, что VK и «Сбер» утвердили разделение совместного предприятия, в рамках которого VK получит сервис Delivery Club. В VK пояснили, что компании останутся стратегическими партнерами и продолжат сотрудничество.