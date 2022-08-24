С начала года потребительские цены в России выросли на 10,5%

Среди продовольственных товаров снизились цены на гречневую крупу — на 0,9%, мясо кур и подсолнечное масло — на 0,3%, свинину, творог и вермишель — на 0,2%, сливочное масло, стерилизованное молоко, сметану и поваренную соль — на 0,1%.
Выросли цены на сахар-песок — на 0,7%, полукопченые и варено-копчены колбасы, куриные яйца куриные — на 0,5%, сосиски — на 0,4%, баранину — на 0,2%, маргарин, пастеризованное молоко сычужные сыры, хлеб, рис и водку — на 0,1%.
Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 4,1%.
Среди медикаментов выросли цены на эргоферон — на 0,7%, отечественный анальгин — на 0,6%, валидол — на 0,5% ренгалин — на 0,4%, корвалол — на 0,2%. Снизились цены на нимесулид — на 0,3%, аллохол и поливитамины — на 0,1%.
Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали пеленки для новорожденных — на 0,5%, пасты и зубные щетки — на 0,3%, хозяйственное и туалетное мыло — на 0,1%. Цены на гигиенические прокладки снизились на 0,3%.
Среди потребительских товаров снизились цены на смартфоны — на 1,7%, телевизоры — на 0,3%. Выросли цены на сигареты с фильтром — на 0,2%, шампуни — на 0,1%.
Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 0,2%.