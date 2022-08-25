Цены на газ в Европе превысили $3200 за тысячу кубометров

Рекорд был установлен на бирже ICE 7 марта, когда стоимость тысячи куб. м газа приблизилась к отметке в $3900 после начала специальной военной операции на территории Украины.
19 августа «Газпром» сообщил, что 31 августа приостановит работу последней турбины «Северного потока» для проведения планово-предупредительных работ, при отсутствии технических неисправностей прокачка газа будет восстановлена через 3 дня, 2 сентября.
«Газпром» стал поэтапно снижать объем поставляемого газа по «Северному потоку» с середины июня. Сейчас он не превышает 20% от планового объема в 167 млн куб. м в сутки из-за того, что Siemens не вернула после ремонта турбину для компрессорной станции «Портовая». В компании объяснили, что оборудование было отправлено на ремонт в Канаду, однако из-за введенных санкций в отношении России обратно турбину доставить было невозможно. В итоге оборудование было отправлено в ФРГ, а оттуда должно было быть доставлено в Россию.
В конце июля замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил, что компания так и не получила от Siemens полного пакета документов, которые разрешают транспортировку и ремонт двигателей для газопровода, хотя в Siemens подчеркнули, что все документы с их стороны готовы. Сейчас турбина находится в Германии.