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16:02 (мск), источник: © РИА Новости

Citigroup будет поэтапно сворачивать бизнес в России

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Одна из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup будет поэтапно сворачивать бизнес в РФ и постарается продать некоторые активы, оценивает расходы на уход из России в 170 миллионов долларов, говорится в сообщении группы.

Источник: © РИА Новости

Citigroup еще в апреле прошлого года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций Ситибанк заявил в середине марта текущего года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.

«Citi сегодня объявил о том, что в рамках сокращения своих операций и присутствия в России компания будет сворачивать свой розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями. В ходе этого процесса Citi будет стараться продать некоторые портфели розничного бизнеса в России», — сказано в сообщении.

Отмечается, что процесс сворачивания работы с физлицами и малыми и средними предприятиями начнется в этом квартале и будет происходить в соответствии с регуляторными требованиями и с выполнением обязательств компании перед своими клиентами, сотрудниками и партнерами.

«Ожидается, что затраты Citi в связи с процессом сворачивания упомянутых бизнесов в России составят примерно 170 миллионов долларов США преимущественно в течение ближайших 18 месяцев в основном из-за затрат на реструктуризацию, закрытие контрактов с поставщиками и других относящихся к процессу выплат», — добавили в группе.

В конце второго квартала 2022 года присутствие Citi в России в финансовом выражении оценивалось в 8,4 миллиарда долларов (против 9,8 миллиарда долларов на конец предыдущего года), из которых примерно 1 миллиард относится к розничному бизнесу и бизнесу по работе с малыми и средними предприятиями в России.

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