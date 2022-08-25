Государственный долг Украины вырос до 68% ВВП

«За первое полугодие 2022 г. прямой и гарантированный государственный долг увеличился с $97,96 млрд до $105,39 млрд. Долговая нагрузка за это время возросла с 49% ВВП до 68% ВВП и, по прогнозам МВФ, может возрасти до 86% ВВП к концу текущего года», — написал политик.
Для снижения долговой нагрузки на экономику и бюджет страны во время спецоперации, Украина приняла решение осуществить реструктуризацию части внешнего госдолга с отсрочкой платежей до 2024 г. «Долговые риски на более отдаленную перспективу будут оставаться весомыми, что будет обуславливать ограниченные возможности и сдержанные подходы в дальнейшем наращивании государственного долга», — отметил Гетманцев, добавив, что грантовое финансирование бюджета очень важно на данном этапе для обеспечения фискальной устойчивости страны.
8 августа всемирный банк объявил о выделении Украине дополнительного пакета финансирования, состоящего из предоставленного США гранта в размере $4,5 млрд. В частности, грант поможет правительству Украины осуществлять социальные выплаты и пенсии, предоставлять медицинские услуги. В организации также отметили, что всего Всемирный банк мобилизовал $13 млрд для Украины, $6,3 млрд из которых были освоены. 24 августа Минфин Украины подтвердил получение гранта от США в размере почти $3 млрд на финансирование бюджета.