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13:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Норвегия отказалась снижать цены на газ для Европы

Министр энергетики и нефти королевства Норвегия Терье Осланд заявил, что его страна не будет снижать цены на природный газ для импортеров в странах Евросоюза, несмотря на энергетический кризис. Четверть поставок газа в Европу приходится на Норвегию.

Источник: Reuters

«Работающие на норвежском континентальном шельфе нефтяные компании ведут деятельность на коммерческой основе», — сказал министр в интервью газете E24 Nringsliv. По словам министра, правительство Норвегии не будет навязывать бизнесу контракты по цене ниже рыночной. Терье Осланд также напомнил, что Евросоюз отказался от практики долгосрочных контрактов в пользу спотовых еще 20 лет назад.

18 августа газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что руководители компаний Евросоюза, импортирующих норвежский газ, «в частном порядке» просят Норвегию «согласиться на экспорт газа по сниженной цене».

Государственная норвежская компания Equinor в условиях роста цен на газ планирует в 2022 году получить прибыль от экспорта сырья в сумме около €100 млрд, в 2021-м ее прибыль составила €30 млрд.

Всю неделю цены на газ в Европе растут. 25 августа стоимость спотового сентябрьского фьючерса на Лондонской бирже достигла рекордного уровня с начала марта: в моменте цена росла до $3300 за 1 тыс. куб. м.

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Анастасия Ларина

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