Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской областиВ трех районах введен режим ЧС
Фоторепортажи
13Победители конкурса «Самая красивая страна — 2022»
8Последнее суперлуние 2022 года
Спецоперация на Украине
17:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Forbes: богатейшие миллиардеры мира потеряли более $30 млрд после выступления главы ФРС

Богатейшие миллиардеры мира потеряли более $30 млрд после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, сообщил Forbes со ссылкой на данные рейтинга Forbes Real-Time. Выступление длилось восемь минут, во время него господин Пауэлл предположил, что в будущем процентные ставки продолжат расти.

ЦБ: $ 60.0924   +0.32 € 59.8784   +0.28 ММВБ: $ 60.4275   -0.07 € 56.0000   -4.65
Источник: Reuters

По данным Forbes, состояние самого богатого бизнесмена в мире — главы Tesla Илона Маска снизилось на $5,4 млрд. Теперь его капитал оценивается в $257,3 млрд. Основной владелец LVMH Бернар Арно потерял $4,5 млрд, его состояние сократилось до $161,7 млрд. Капитал основателя Amazon Джеффри Безоса сократился на $6,5 млрд, до $155,3 млрд.

Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж потеряли около $5 млрд, инвесторы Уоррен Баффетт и Ларри Эллисон — по $3 млрд, Билл Гейтс — более чем $2 млрд.

Индийский миллиардер и владелец конгломерата Adani Group Гаутам Адани стал единственным из списка десяти богатейших людей мира, который не потерял свои деньги. Его состояние выросло на $1,6 млрд, до $140,1 млрд.

По подсчетам Bloomberg, богатейшие американцы суммарно потеряли до $78 млрд после речи Джерома Пауэлла.

Капиталы миллиардеров резко упали после того, как в своем выступлении Джером Пауэлл допустил повышение процентных ставок для того, чтобы снизить рост инфляции. На фоне этого высказывания американский фондовый рынок просел. Индекс S&P 500 упал на 3,4%, показав худший результат с середины июня. Индекс Nasdaq 100, в который входят акции Microsoft, Amazon, Tesla и Alphabet, показал падение более чем на 4%.

Олеся Павленко

 «Сложно принимать официальную версию» — дочь подводника о гибели «Курска»
ФСБ предотвратила дерзкий теракт
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экономикавалютарейтинги