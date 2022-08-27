Forbes: богатейшие миллиардеры мира потеряли более $30 млрд после выступления главы ФРС

По данным Forbes, состояние самого богатого бизнесмена в мире — главы Tesla Илона Маска снизилось на $5,4 млрд. Теперь его капитал оценивается в $257,3 млрд. Основной владелец LVMH Бернар Арно потерял $4,5 млрд, его состояние сократилось до $161,7 млрд. Капитал основателя Amazon Джеффри Безоса сократился на $6,5 млрд, до $155,3 млрд.
Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж потеряли около $5 млрд, инвесторы Уоррен Баффетт и Ларри Эллисон — по $3 млрд, Билл Гейтс — более чем $2 млрд.
Индийский миллиардер и владелец конгломерата Adani Group Гаутам Адани стал единственным из списка десяти богатейших людей мира, который не потерял свои деньги. Его состояние выросло на $1,6 млрд, до $140,1 млрд.
По подсчетам Bloomberg, богатейшие американцы суммарно потеряли до $78 млрд после речи Джерома Пауэлла.
Капиталы миллиардеров резко упали после того, как в своем выступлении Джером Пауэлл допустил повышение процентных ставок для того, чтобы снизить рост инфляции. На фоне этого высказывания американский фондовый рынок просел. Индекс S&P 500 упал на 3,4%, показав худший результат с середины июня. Индекс Nasdaq 100, в который входят акции Microsoft, Amazon, Tesla и Alphabet, показал падение более чем на 4%.