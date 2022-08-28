СМИ: в ФРГ создали холдинговую компанию для возможной национализации Gazprom Germania

По ее информации, данная холдинговая компания была тайно создана, чтобы иметь возможность провести национализацию в краткосрочной перспективе. Отмечается, что бывшая дочка «Газпрома» находится под опекой Федерального сетевого агентства Германии.
Министерство по делам экономики и защиты климата Германии подтвердило, что ему было известно об основании такой компании. «Это было подготовлено в мае 2022 года исключительно в качестве меры предосторожности для любых мер по реструктуризации», — заявила представитель министерства, слова которой приводит газета.
«Вельт ам зонтаг» отмечает, что управляющими директорами компании стали два юриста германского подразделения международной юридической фирмы CMS.
14 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение не национализировать компанию Gazprom Germania GmbH, чтобы избежать возможной эскалации конфликта с Россией.