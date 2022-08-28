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05:09 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в ФРГ создали холдинговую компанию для возможной национализации Gazprom Germania

ТАСС, 28 августа. Правительство ФРГ создало холдинговую компанию для проведения возможной национализации бывшей германской дочки «Газпрома» — компании SEFE (Securing Energy for Europe, которая до 2022 года называлась Gazprom Germania GmbH). Об этом в воскресенье сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

По ее информации, данная холдинговая компания была тайно создана, чтобы иметь возможность провести национализацию в краткосрочной перспективе. Отмечается, что бывшая дочка «Газпрома» находится под опекой Федерального сетевого агентства Германии.

Министерство по делам экономики и защиты климата Германии подтвердило, что ему было известно об основании такой компании. «Это было подготовлено в мае 2022 года исключительно в качестве меры предосторожности для любых мер по реструктуризации», — заявила представитель министерства, слова которой приводит газета.

«Вельт ам зонтаг» отмечает, что управляющими директорами компании стали два юриста германского подразделения международной юридической фирмы CMS.

14 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение не национализировать компанию Gazprom Germania GmbH, чтобы избежать возможной эскалации конфликта с Россией.

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