Представитель Dell подтвердил уход компании из России

«В середине августа мы закрыли все наши офисы и прекратили все операции в России, — заявил представитель компании.— Еще в феврале мы приняли решение не продавать и не обслуживать наши продукты в России, Белоруссии, а также в Донецкой и Луганской областях Украины в дополнение к уже находящемуся под эмбарго Крыму».
Ранее о закрытии российского филиала Dell сообщал ряд СМИ. Сотрудники компании в России, которых было 450 человек, скорее всего, продолжат работу с другим юридическим лицом. Им выплатят до восьми окладов при увольнении. Помимо этого, сотрудникам бесплатно отдают технику, оставляют ДМС на семью до конца 2022 года, а некоторым также выплачивают премию.
Dell занимал первое место по поставкам серверов в Россию, доля рынка составляла 21%. Компания приостановила поставки техники на российский рынок после начала военной спецоперации на Украине.