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17:37 (мск), источник: Life.ru

Авиакомпаниям могут разрешить выполнять спрямлённые перелёты в Сочи с 30 августа

Российские авиакомпании смогут летать в Сочи практически напрямую, используя часть закрытого воздушного пространства на юге страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Источник: Агентство «Москва»

«Авиакомпании смогут выполнять спрямлённые полёты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны с 30 августа, в понедельник состоится совещание-разъяснение по полётам для авиакомпаний», — говорится в сообщении.

Благодаря такому решению самолёты могут значительно уменьшить время полёта. Ожидается, что некоторые рейсы сократятся примерно на полчаса.

Ранее Лайф писал, что Росавиация продлила режим ограничения на полёты в 11 аэропортов России до 4 сентября. Так, временно не принимают и не отправляют рейсы Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

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