ООН: экономическая ситуация в Афганистане сильно ухудшилась после ухода США

Отвечая на вопрос о том, повлияла ли как-то на тяжелую гуманитарную ситуацию в стране смена власти в Афганистане, Алакбаров сказал: «За последний год у нас ухудшения экономического характера, в первую очередь».
По его словам, «нет функционирующей банковской системы, нет функционирующей, хорошо связанной экономики».
«Все прервано. В связи с этим имеется спад», — указал координатор.
Как отметил Алакбаров, отсутствие экономической деятельности, базовой экономики приводит к повышению нагрузки на гуманитарный сектор. «Предыдущий государственный бюджет составлял 13,5 миллиарда долларов. Нынешний государственный бюджет, структура которого нам не известна, предполагает расходную часть бюджета в 3 миллиарда. Причем мы не знаем, на что они будут тратиться. Из этих трех миллиардов — 1 миллиард дефицит, то есть, они еще должны его собрать. То есть, разница между 13,5 и 3 миллиардами налицо. И это ощущается», — рассказал он.
По словам координатора, в целом международное присутствие в Афганистане значительно сократилось по сравнению с тем, что было год назад. «Объемы внешней помощи значительно меньше. Конечно, за счет всех этих факторов ситуация ухудшилась значительно по сравнению с предыдущим годом», — добавил он.
В начале августа 2021 года движение «Талибан»*, активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, а 15 августа талибы вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.