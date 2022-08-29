Маск призвал включить на полную мощность все АЭС мираПо словам основателя компаний Tesla и SpaceX, страны должны наращивать производство ядерной энергии
Фоторепортажи
10Победители конкурса Ocean Conservancy 2022
8Последнее суперлуние 2022 года
Спецоперация на Украине
10:32 (мск), источник: ТАСС

Во Франции заявили о готовности поставлять газ Германии

Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоуренс Бун признала, что цены на электроэнергию во Франции продолжат рост в 2023 году.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Франция готова обеспечить поставки газа в Германию. Об этом заявила в понедельник госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоуренс Бун в эфире телеканала France 2.

«Германия нам поставляет электроэнергию, потому что она нам необходима, а мы обязались поставлять ей газ», — сказала Бун. Она назвала это «примером европейской солидарности». Одновременно госсекретарь отметила, что страны ЕС намерены координировать действия по сокращению и оптимизации энергопотребления.

Вместе с тем Бун признала, что цены на электроэнергию во Франции продолжат рост в 2023 году. Как сообщила ранее газета Le Parisien, оптовые цены на электроэнергию в стране в будущем году могут вырасти в 10 раз. Если год назад цена за 1 мегаватт-час составляла €85, то в следующем году, согласно прогнозам экономистов, она превысит €1 тыс.

В августе во Франции был принят комплекс мер по защите покупательной способности населения. Он предусматривает ряд выплат и компенсаций, прежде всего людям с низкими доходами.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Некоторые из этих экспериментов прежде не проводились ни в одной стране мира
Зимовавший в Лондоне в 1698 году Петр Великий с удивлением обнаружил, чем англичане топят вместо дров
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
энергетика