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14:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Shell: газовый кризис в Европе продлится несколько зим

Европейские страны могут столкнуться с нехваткой газа в течение нескольких зим из-за сокращения поставок из России. Об этом сообщил глава международной нефтегазовой компании Royal Dutch Shell Бен ван Берден.

Источник: Reuters

«Вполне возможно, что будет несколько зим, когда нам придется каким-то образом находить решения за счет экономии на эффективности, за счет рационального использования и за счет очень быстрого создания альтернатив, которые у нас могут быть. В том числе, альтернативный импорт газа и, надеюсь, альтернативные источники энергии», — сказал Берден на пресс-конференции (цитата по норвежской новостной службе Montel).

По его словам, Европа будет находиться под давлением как в плане промышленного роста, так и в плане политического единства — по мере отказа от поставок российского газа до 2027 года. «Мы все должны быть очень внимательными и ответственными, когда речь идет об этом (энергетический кризис.— “Ъ”). То, что он (кризис.— “Ъ”) будет легко проходить или легко закончится — это фантазия, которую мы должны исключить», — добавил Берден.

В свою очередь генеральный директор Total Energies Патрик Пуянне считает, что Европе удастся обойтись без российского газа за счет достаточного количества природной энергии.

Он также призвал европейских политиков планировать дальнейшее энергообеспечение без учета поставок из России.

За прошедшие семь месяцев 2022 года поставки российского газа в Европу снизились на 36,2%. На фоне этого резко взлетели цены на газ. Рекордная цена была зафиксирована в марте, тогда она составила $3892.

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Юлия Абугалиева, Милена Костерева

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