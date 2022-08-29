Глава Shell: газовый кризис в Европе продлится несколько зим

«Вполне возможно, что будет несколько зим, когда нам придется каким-то образом находить решения за счет экономии на эффективности, за счет рационального использования и за счет очень быстрого создания альтернатив, которые у нас могут быть. В том числе, альтернативный импорт газа и, надеюсь, альтернативные источники энергии», — сказал Берден на пресс-конференции (цитата по норвежской новостной службе Montel).
По его словам, Европа будет находиться под давлением как в плане промышленного роста, так и в плане политического единства — по мере отказа от поставок российского газа до 2027 года. «Мы все должны быть очень внимательными и ответственными, когда речь идет об этом (энергетический кризис.— “Ъ”). То, что он (кризис.— “Ъ”) будет легко проходить или легко закончится — это фантазия, которую мы должны исключить», — добавил Берден.
Он также призвал европейских политиков планировать дальнейшее энергообеспечение без учета поставок из России.
За прошедшие семь месяцев 2022 года поставки российского газа в Европу снизились на 36,2%. На фоне этого резко взлетели цены на газ. Рекордная цена была зафиксирована в марте, тогда она составила $3892.
Юлия Абугалиева, Милена Костерева