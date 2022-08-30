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02:11 (мск), источник: Известия

Страховки по кредитам подорожают с 1 октября

В связи с новыми правилами страхования потребкредитов, которые вступят в силу с 1 октября, вероятно, стоимость кредитного страхования для заемщиков повысится, заявила «Известиям» директор департамента разработки продуктов и клиентского сервиса Новикомбанка Елена Трофимова.

Источник: Известия

Она уточнила, что это, в свою очередь, приведет к росту полной стоимости кредита (ПСК). Однако базовые ставки по займам, скорее всего, не поменяются, полагает Елена Трофимова.

Изменения в стоимости продукта возможны, но называть цифры преждевременно, отметили «Известиям» и в Страховом доме ВСК. В «РЕСО-Гарантия» также спрогнозировали, что большинство страховщиков будут пересматривать тарифы в сторону увеличения для многих возрастных категорий. В компании отметили: выплаты и убыточность в последние два пандемийных года и так существенно росли.

Стоимость полисов увеличится, заявили в «АльфаСтраховании», уточнив, что подорожание будет зависеть от разрыва в текущем и будущем страховом покрытии, который в каждом случае индивидуален.

В октябре 2021 года ЦБ предложил новые требования к страховкам, которые продаются вместе с потребкредитами. В регуляторе аргументировали свое решение тем, что этот вид страхования характеризуется частыми отказами в выплатах и общим низким уровнем возмещений.

Указание Банка России предусматривает минимальный набор страховых случаев (смерть, а также инвалидность I и II группы). Также ЦБ ограничивает перечень исключений, которые можно вписывать в договор. Кроме того, по новым правилам страховка начинает действовать сразу после перечисления взноса, а срок получения выплаты не может превышать 30 дней.

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