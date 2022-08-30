Песков: поставкам газа из России мешают только санкции

«Есть гарантия того, что поставкам, кроме технологических проблем, вызванных санкциями, ничего не мешает. Россия была и остается готовой выполнять все свои обязательства», — заявил Песков в ходе пресс-колла. Он также отметил, что проблема с турбинами «Северного потока» вызвана «иррациональными действиями» европейских стран, из-за чего простым гражданам приходится «очень много платить».
«Газпром» сообщил о приостановке работы «Северного потока» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта турбины. Работу газопровода обеспечивают шесть турбин (одна из них резервная). Как сообщали в компании, все рабочие турбины либо неисправны, либо нуждаются в техобслуживании.
В июне сокращение мощности газопровода «Газпром» объяснял трудностями с возвратом турбины Siemens в Россию. Турбину, построенную в Канаде компанией Siemens Energy AG, отремонтировали в Монреале, после чего отправили в Германию. «Газпром» заявил, что у России нет возможности вернуть турбину из-за санкций Канады, Евросоюза и Великобритании. 25 июля российская энергетическая компания получила от Канады документы, объясняющие вопросы о транспортировке турбины в условиях санкций. «Газпром» ответил, что к документу необходимы дополнительные разъяснения, поскольку у компании остались вопросы, связанные с возможными рисками.
На прошлой неделе газ дорожал до $3500 за 1 тыс. куб. м на фоне сообщений об остановке поставок газа по «Северному потоку». Сегодня стоимость газа в Европе упала более чем на 10%. Страны Европы обеспокоены нехваткой топлива к отопительному сезону. Еврокомиссия планирует принять экстренные меры для снижения цен на электричество. Как сообщили СМИ, Германия заявила о готовности обсуждать введения потолка цен на российский газ.