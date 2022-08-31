Больше половины заемщиков не получили кредитные каникулы

Из них 982,9 тыс. касаются изменения условий по собственным программам финорганизаций, 238,8 тыс. — предоставления кредитных каникул, а 8,8 тыс. — ипотечных, добавили в регуляторе.
444,4 тыс. договоров на 215,2 млрд пересмотрены по собственным программам банков, 82,6 тыс. на 38,3 млрд — в рамках кредитных каникул, а 4 тыс. на 13,5 млрд рублей — ипотечных, уточнили в Банке России.
«Данные, которые ЦБ получил от банков, говорят о более низком спросе на реструктуризацию, чем в 2020-м. За март-июнь этого года от физлиц поступило вдвое меньше заявок на пересмотр условий по кредитам, чем за первые четыре месяца пандемии, — констатировали в регуляторе. — Кроме того, количество заявок от граждан постепенно сокращается: с 438 тыс. в марте до 267 тыс. в июне».
С 8 марта 2022-го в России повторно ввели кредитные каникулы, ранее они действовали в период пандемии. По закону, заемщик может подать заявление на отсрочку платежей до 30 сентября по каждому займу на срок от одного до шести месяцев. При этом для получения послабления должны соблюдаться условия по размеру ссуды, снижению дохода заемщика минимум на 30% в месяце, предшествующем обращению. Также заем должен быть оформлен до 1 марта.
В конце июня в ЦБ рассказали о разработанном законопроекте, предполагающем возможность получения кредитных каникул по любому виду потребзаймов. Он уже прошел межведомственные согласования и готовится к внесению в Госдуму, рассказали «Известям» в регуляторе. Механизм постоянных кредитных каникул будет аналогичен действующим постоянно ипотечным отсрочкам, и позволит заемщику в случае особых обстоятельств получить передышку на время по обслуживанию потребзайма, подчеркнули в ЦБ.