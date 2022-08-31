Молдавия не сможет расплатиться с «Газпромом» до 1 октября

Правительство Молдавии не сможет завершить аудит долга перед «Газпромом» до 1 октября, заявил вице-премьер страны Андрей Спыну в своем Telegram.
Он сообщил, что 30 августа обсудил с главой российской компании Алексеем Миллером ситуацию с поставками газа на следующий период: проведение аудита долга, платежеспособность «Молдовагаза» при высокой цене на газ и перспективы поставок к зиме.
«Газпром» подтвердил объемы газа за сентябрь и продлил срок проведения аудита до 1 октября. В связи с этим мы сообщили, что проведение аудита до 1 октября невозможно, и подтвердили необходимость продления срока до 31 марта 2023 года", — написал Спыну.
«Молдовагаз» не выполнил контрактные обязательства перед «Газпромом» по авансу за августовские поставки и попросил перенести срок оплаты на 1 сентября. Компания согласилась.
Спыну 30 августа сообщил, что Кишинев нашел способ заплатить «Газпрому» аванс за поставленное в августе топливо. Молдавское государственное предприятие «Энергоком» закупит у газораспределительной компании «Молдовагаз» 10 млн куб. м за $16,6 млн.
Осенью 2021 года «Газпром» и «Молдовагаз» подписали пятилетний контракт на поставки. Заложенная в договоре формула расчета основана на биржевых ценах, в связи с чем стоимость газа меняется от месяца к месяцу. По условиям контракта, Кишинев должен провести аудит задолженности и погасить долги. «Газпром» оценивает долг «Молдовагаза» в $709 млн с учетом пени за просрочку платежей. Кишинев с этой суммой не согласен и намерен провести аудит.
В августе этого года Молдавия подписала соглашение о проведении независимого аудита долга «Молдовагаза» перед «Газпромом» с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co.
Норвежская и британская компании обязались провести аудит задолженности за российский газ, поставленный в Молдавию, до 30 января 2023 года.