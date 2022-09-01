DHL с 1 сентября прекращает отправления внутри России

Решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри Российской Федерации с 1 сентября 2022 года было принято в связи с существенными техническими сложностями, связанными с функционированием информационных систем и инфраструктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями группой Deutsche Post DHL, являющейся единственным акционером АО «ДХЛ Интернешнл», сообщали в компании.
АО «ДХЛ Интернешнл» не будет иметь доступа к глобальной информационной системе DHL Express, обеспечивающей автоматизацию процессов оказания услуг экспресс-доставки внутри России. Клиенты не смогут создать или разместить новые заявки на доставку документов и грузов по РФ. Документы и грузы, принятые для доставки по России до 31 августа 2022 года, будут доставлены получателям.
В марте DHL на фоне военной операции на Украине приостановила доставку грузов и документов в Россию, а также в Белоруссию.