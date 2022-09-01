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03:07 (мск), источник: ТАСС

DHL с 1 сентября прекращает отправления внутри России

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL Express с 1 сентября прекращает доставку отправлений внутри России, услуги по экспресс-доставке из РФ за границу продолжат предоставляться, сообщила 29 июля компания на своем сайте.

Источник: РИА "Новости"

Решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри Российской Федерации с 1 сентября 2022 года было принято в связи с существенными техническими сложностями, связанными с функционированием информационных систем и инфраструктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями группой Deutsche Post DHL, являющейся единственным акционером АО «ДХЛ Интернешнл», сообщали в компании.

АО «ДХЛ Интернешнл» не будет иметь доступа к глобальной информационной системе DHL Express, обеспечивающей автоматизацию процессов оказания услуг экспресс-доставки внутри России. Клиенты не смогут создать или разместить новые заявки на доставку документов и грузов по РФ. Документы и грузы, принятые для доставки по России до 31 августа 2022 года, будут доставлены получателям.

После 1 сентября компания продолжит оказывать услуги по доставке из России за границу.

В марте DHL на фоне военной операции на Украине приостановила доставку грузов и документов в Россию, а также в Белоруссию.

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