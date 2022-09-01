«Газпром» полностью приостановил поставки российского газа французской Engie

Во вторник «Газпром экспорт» сообщил, что в установленный срок на конец рабочего дня 30 августа не получил в полном объеме от компании из Франции оплату за поставленный по действующим контрактам в июле газ. По этой причине российский холдинг уведомил Engie о полной приостановке поставок газа с 1 сентября и вплоть до момента получения денежных средств за поставленный газ в полном объеме.
Компания является одним из акционеров Nord Stream AG — оператора газопровода «Северный поток» («Газпром» — 51%, Wintershall Dea и E.ON — по 15,5%, Gasunie и Engie — по 9%), а также выступала одним из европейских инвесторов проекта «Северный поток — 2».
Engie 30 августа сообщила, что ранее объем поставок российского газа был снижен до 1,5 ТВт в час в месяц, а снижение поставок вызвано «разногласиями между сторонами по реализации контрактов».
Как отмечала глава комиссии по регулированию энергорынка (CRE) Франции Эмманюэль Варгон, сейчас французские газохранилища заполнены на 91%. По ее словам, Франция переживет зиму без газа из РФ, если не будет холодов.
Российский природный газ поставляется во Францию уже 45 лет. За это время суммарный экспорт превысил 427 млрд куб. м. Главным партнером «Газпрома» на рынке Франции выступает Engie, с которой в настоящее время действуют пять долгосрочных контрактов на поставку российского газа.
В 2021 году, по данным Федеральной таможенной службы России, РФ экспортировала во Францию около 11,5 млрд куб. м природного газа (снижение на 5% по сравнению с предыдущим годом), что покрывает 28% потребностей этой страны в газе. Франция входит в тройку ведущих потребителей газа «Газпрома» в странах Европейского союза.
С 1 апреля покупатели из недружественных стран могут оплачивать российский газ лишь рублями. Однако с учетом валюты контрактов (обычно это доллары и евро) Москва пошла навстречу контрагентам: покупатели должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров, с которых уже будет проходить оплата. При этом РФ продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.
Еврокомиссия изначально сочла эту схему нарушением санкций. Однако, как сообщало агентство Bloomberg, ЕК распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая санкций, наложенных на Москву, и открывать банковские счета для расчетов в той валюте, которая предусмотрена контрактами.