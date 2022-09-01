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08:14 (мск), источник: ТАСС

NYT: США ограничили продажи некоторых чипов в Россию и Китай

ТАСС, 1 сентября. Администрация президента США Джо Байдена ввела несколько ограничений на продажу чипов, используемых для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта, в Россию и Китай. Об этом в среду сообщила американская газета The New York Times.

Источник: AP 2022

Согласно ее данным, компании — производители графических процессоров Nvidia и AMD заявили, что правительство теперь требует наличия экспортных лицензий на продажу двух видов высокопроизводительных чипов, используемых в серверных системах. Предполагается, что новое требование ограничит использование полупроводников в военных целях Китаем и Россией.

Суперкомпьютеры с чипами компаний используются при работе с приложениями, применяющимися для разработки оружия и сбора разведданных. Искусственный интеллект, в свою очередь, во все большей степени используется для идентификации лиц на видео.

На данный момент компания Nvidia не работает с РФ, однако поставляет товары на китайский рынок. Компания AMD сообщила, что новые ограничения распространяются на продажи в РФ и Китай одной из самых высокопроизводительных видеокарт.

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