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12:03 (мск), источник: ТАСС

«Одноклассники» запускают направление, посвященное хобби и увлечениям пользователей

В основе работы раздела «Увлечения» лежат рекомендательные алгоритмы на базе технологий машинного обучения, отметили в пресс-службе соцсети.

Источник: Пресс-служба соцсети «Одноклассники»

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Социальная сеть «Одноклассники» запускает новое направление собственного развития, которое посвящено хобби и разнообразным увлечениям пользователей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе соцсети в четверг.

«Социальная сеть “Одноклассники” обновляет свое позиционирование и запускает новое направление развития, посвященное хобби и разнообразным увлечениям пользователей. В поддержку нового позиционирования “ОК” запускают крупнейшую за 16 лет федеральную рекламную кампанию “Мои увлечения — это “ОК”, направленную на актуализацию имиджа соцсети”, — рассказали в пресс-службе.

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Так, в обновленном позиционировании соцсеть сфокусировалась на потреблении релевантного контента и обсуждении его с единомышленниками.

Специально к запуску кампании «Одноклассники» представили новый ключевой раздел «Увлечения», с помощью которого пользователи соцсети смогут найти контент на любой вкус.

Сообщение пресс-службы

Там пояснили, что в основе работы раздела «Увлечения» лежат рекомендательные алгоритмы на базе технологий машинного обучения, а весь актуальный контент представлен на главной странице сервиса и доступен на всех платформах соцсети. Умная система тегов позволяет быстро ориентироваться не только в самых популярных хобби, но и даже в самых нишевых категориях", — пояснили в пресс-службе.

Также к старту кампании, помимо пользовательского контента, «Одноклассники» собрали на платформе материалы топ-блогеров рунета на тему различных хобби и увлечений.

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