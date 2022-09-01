«Одноклассники» запускают направление, посвященное хобби и увлечениям пользователей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Социальная сеть «Одноклассники» запускает новое направление собственного развития, которое посвящено хобби и разнообразным увлечениям пользователей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе соцсети в четверг.
«Социальная сеть “Одноклассники” обновляет свое позиционирование и запускает новое направление развития, посвященное хобби и разнообразным увлечениям пользователей. В поддержку нового позиционирования “ОК” запускают крупнейшую за 16 лет федеральную рекламную кампанию “Мои увлечения — это “ОК”, направленную на актуализацию имиджа соцсети”, — рассказали в пресс-службе.
Так, в обновленном позиционировании соцсеть сфокусировалась на потреблении релевантного контента и обсуждении его с единомышленниками.
Там пояснили, что в основе работы раздела «Увлечения» лежат рекомендательные алгоритмы на базе технологий машинного обучения, а весь актуальный контент представлен на главной странице сервиса и доступен на всех платформах соцсети. Умная система тегов позволяет быстро ориентироваться не только в самых популярных хобби, но и даже в самых нишевых категориях", — пояснили в пресс-службе.
Также к старту кампании, помимо пользовательского контента, «Одноклассники» собрали на платформе материалы топ-блогеров рунета на тему различных хобби и увлечений.