В Еврокомиссии заявили, что 13 стран ЕС получают газ ограниченно

«13 государств ЕС частично или полностью отрезаны от российского газа», — сообщила она (цитата по ТАСС). Версдорфер пояснила, что 31 августа «Газпром» полностью остановил прокачку газа по «Северному потоку», поэтому «поставок российского газа сейчас нет в Германию и соседние страны ЕС».
Она добавила, что риск перебоев в поставках остается «очень сильным». Замглавы гендиректората ЕК отметила, что ситуация может ухудшиться.
Накануне поставки газа по «Северному потоку» упали до нуля из-за планового ремонта на компрессорной станции «Портовая», сообщили в «Газпроме». Если технические неисправности обнаружены не будут, то прокачка газа возобновится в 04:00 мск 3 сентября до объема 33 млн куб. м в сутки.
На фоне сокращения поставок газа в Европу страны ЕС стали искать альтернативу российскому газу и прибегать к разным способам экономии энергоносителей. Так, принято решение снизить их потребление на 7−15%. Кроме того, Германия призвала домохозяйства и компании сократить расход газа на 20%.
Также многие немецкие города уже начали отключать подсветку общественных зданий и объектов — к этой мере прибегают и в Берлине, где отказались от подсветки 100 зданий. Среди способов экономии энергии — отключение фонтанов, поддержание определенной температуры внутри помещения, а также отключение горячей воды в бассейнах и душевых кабинах спортзалов.