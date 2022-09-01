Россия перестанет продавать нефть странам, которые поддержат лимит цен

«Мы просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы им не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях», — сказал вице-премьер.
Он отметил, что ни одна страна, входящая в ОПЕК+, а также Индия и Китай не поддержали идею ограничения цен на нефть из России:
Новак также отметил, что российские компании готовы к введению в Евросоюзе эмбарго на нефть и смогут сохранить добычу на прежнем уровне. По прогнозу вице-премьера по итогам 2022 года она может составить 520−525 млн тонн. В прошлом году в России было добыто 524 млн тонн.
Идея предельной цены на российскую нефть возникла во время саммита G7 в конце июня. План, предложенный США, заключается в том, чтобы освобождать от санкций в сфере страхования грузоперевозок только те страны, которые согласятся покупать топливо по установленной цене. Завтра, 2 сентября, министры финансов стран G7 намерены обсудить возможность установления таких ограничений.
Михаил Беляев, Лусине Баласян