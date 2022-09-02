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03:47 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Итальянский винный дом Antinori приостановил поставки в РФ

Российский винный рынок может лишиться продукции одного из старейших итальянских производителей Antinori, чьи основные поместья сосредоточены в Тоскане. Винный дом приостановил поставки в страну, но дистрибутор сформировал запасы для выполнения планов продаж. Другие импортеры на этом фоне могут попытаться переманить поставщика.

Источник: РИА "Новости"

Итальянский винный дом Antinori приостановил поставки в Россию, рассказали три источника «Ъ» в крупных алкогольных компаниях. По словам двух собеседников «Ъ», решение может быть связано с нежеланием Antinori работать с РФ «из-за геополитического кризиса». Другой источник «Ъ» считает, что у поставщика могли осложниться отношения с дистрибутором MBG Wine либо у сторон возникли разногласия по условиям сотрудничества. С санкциями ЕС, запрещающими поставлять в Россию алкоголь дороже €300 за единицу, приостановка не связана, заверил один из собеседников «Ъ».

Глава совета директоров MBG Wine Ирина Фомина сообщила «Ъ», что контракт с Antinori сохраняется, но поставки действительно приостановлены. Причину она раскрывать не стала. По словам Фоминой, у MBG Wine создан сток, «полностью обеспечивающий планы продаж», и потребности в дополнительных поставках нет. В Antinori на вопросы «Ъ» не ответили.

Antinori основан в 1385 году, считается одним из старейших винных домов Италии. Управляется семьей Антинори. В основном поместья сосредоточены в Тоскане. Площадь виноградников в стране, по собственным данным, более 700 га. Также управляет винодельнями в Чили и США. В рейтинге наиболее признанных винных брендов мира Drinks International 2022 года Antinori занимает пятую строчку.

Руководитель WineRetail Александр Ставцев говорит, что до сих пор от поставок в Россию отказывались небольшие винодельни, а Antinori — одно из самых известных и знаковых имен для рынка. Хотя в России у этих вин была небольшая доля, отмечает он. Источник «Ъ» на алкогольном рынке говорит, что MBG Wine, видимо, сформировал запас вин Antinori, готовясь к возможной остановке поставок, из расчета на длительный период продаж. Но Antinori не относится к супер-премиум-сегменту, следовательно, раскупается довольно быстро, добавляет собеседник «Ъ». На онлайн-витрине WineStyle вина Antinori стоят от 1,4 тыс. руб. до 98,9 тыс. руб. за бутылку объемом 0,75 л.

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Директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков говорит, что поставки тихих и игристых вин от партнеров в Италии продолжаются в полном объеме, за первую половину 2022 года импорт из страны вырос на 10%, до 4,9 млн л год к году. Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин отметил, что итальянские поставщики от работы с компанией не отказывались, а с некоторыми небольшими винодельнями Fort сам перестал работать из-за весеннего повышения цен, одновременно добавив в портфель нескольких новых производителей Италии. Импорт Fort из страны в начале 2022 года снижался в основном из-за проблем с оплатой и логистики, но в августе ситуация выравнялась к уровню прошлого года, отметил Липилин.

По словам источников «Ъ», на фоне сложностей с поставками Antinori в Россию права на дистрибуцию этих вин могут попытаться переманить конкуренты MBG Wine. В частности, интерес к Antinori давно проявляет Beluga Group, говорят собеседники «Ъ». Но, рассказал один из источников «Ъ», пока Antinori обсуждать смену дистрибутора не хочет. В Beluga Group комментарий не предоставили. Как поясняет Ставцев, желающий переманить поставщика дистрибутор обычно предлагает план продаж выше, чем у действующего импортера. Но улучшение коммерческих условий вряд ли приведет к изменению политической позиции, указывает он.

Как отмечает Андрей Ушаков, сегодня итальянские вина формируют почти 25% российского рынка, их продажи растут на 10−12% ежегодно, а потенциал далеко не исчерпан, несмотря на рост цен, связанный с ускорением инфляции в Еврозоне и низким урожаем после жаркого лета в этом году.

Анатолий Костырев

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