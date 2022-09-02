UnionPay ограничила прием в России своих карт, выпущенных за рубежом

Китайская платежная система UnionPay ограничила работу с российскими банками-эквайерами, которые находятся под санкциями западных стран: она ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах. Об этом рассказали РБК два источника в банках и собеседник на платежном рынке.
По словам собеседника РБК в крупном банке, такое решение UnionPay могла принять из-за страха вторичных санкций. Еще один источник в банке уточняет, что карты перестали работать еще весной. «В апреле-мае, после введения санкций», — сказал он.
«Да, действительно китайская платежная система UnionPay по своей инициативе ограничила партнерства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии. В частности, только по устному уведомлению был отключен прием иностранных карт UnionPay», — рассказал источник на платежном рынке.
В марте 2022 года из России ушли крупнейшие международные платежные системы Visa и Mastercard после начала специальной военной операции России на Украине и ввода после этого масштабных санкций против российского финансового сектора. Их иностранные карты не работают в России, а российские — за границей.
UnionPay остается единственной международной платежной системой, которая продолжает работу в России. Официально компания никак не объявляла об ограничениях работы с санкционными банками, но весной стало известно, что она запретила выпускать свои карты таким банкам — по данным источников РБК, причина этого решения также кроется в опасениях вторичных санкций.
Инструмент вторичных санкций не очень часто применяется властями США, но сам факт возможности их введения в отношении отдельных иностранных лиц, решившихся на взаимодействие с подсанкционными лицами, «заставляет задуматься остальных», рассуждает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. Согласно разъяснениям американского регулятора OFAC, лица, не связанные с юрисдикцией США, могут быть включены в санкционные списки, если они оказали помощь в любой форме, спонсировали или предоставили финансовую, материальную или технологическую поддержку или товары или услуги лицу, в отношении которого уже введены блокирующие санкции США.
«Является ли конкретная сделка “крупной”, OFAC решает индивидуально в каждом конкретном случае», — добавляет Именнов.
Кого коснулись ограничения
Под самые жесткие блокирующие санкции США в список SDN попали крупнейшие в России и Европе банки-эквайеры. Это Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Промсвязьбанк. По последним данным исследования Nilson Report, по итогам 2021 года Сбербанк занимал первое место в Европе по числу обработанных транзакций — 27 млрд платежей на $281 млрд. ВТБ находится на 17-м месте, Альфа-банк — на 35-м месте, Промсвязьбанк — на 44-м месте. В списке SDN также находятся «Открытие» и Совкомбанк, которые предоставляют услуги эквайринга.
В рейтинг Nilson входит Газпромбанк (29-е место), но он находится только под секторальными санкциями ЕС и США. Они более мягкие по сравнению с блокирующими санкциями, накладывают запрет на предоставление долгосрочного финансирования и не предусматривают блокировку активов и операций. В рейтинге крупнейших банков-эквайеров также находятся «Тинькофф» и «Русский стандарт», в отношении которых санкций нет.
РБК направил запросы крупнейшим банкам-эквайерам. В UnionPay отказались от комментариев.
Как часто в России платят картами UnionPay
Оборот иностранных карт платежной системы UnionPay в России не такой значительный, чтобы можно было говорить о каких-либо существенных потерях и о перетоках продавцов между эквайерами, говорит собеседник РБК на платежном рынке.
Один из источников уточняет, что из-за ограничений со стороны UnionPay магазины, для которых важно обслуживание туристов, переходят к банкам-эквайерам не под санкциями.
«Но в целом это никак не скажется на переделе рынка эквайринга, и лидеры сохранят свои позиции», — говорит он.
«Это не отразилось на портфеле эквайринга, так как это касается в основном туристов из Китая, которых стало сильно меньше, а доля платежей по картам UnionPay иностранных банков в общем объеме эквайринга составляла менее 1%», — говорит еще один собеседник в банке.
Любые ограничения обычно негативно влияют на объем операций, однако стоит отметить, что доля UnionPay в целом невелика, объясняет руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея: «Для иностранных туристов, тем не менее, это может быть ограничением, так как в ряде торговых точек вариантов оплаты становится меньше». Однако эксперт подчеркивает, что для многих китайских туристов для совершения платежей важнее наличие бескарточных сервисов AliPay и WePay (WeChat Pay). «В начале 2020-х годов доля этих сервисов в общем объеме китайских платежей была выше 90%. Ряд крупных ТСП уже подключили возможность оплаты этими сервисами у себя», — привел статистику Кривошея.