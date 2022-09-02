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13:06 (мск), источник: © РИА Новости

В России продлят программу параллельного импорта

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Программа параллельного импорта в РФ будет продлена наряду с другими мерами, которые направлены на поддержку импорта, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

Источник: © РИА Новости

Весной российские власти легализовали параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список, — прекращение поставок на российский рынок.

При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге. Согласно соответствующему федеральному закону, норма действует до конца 2022 года.

«Несколько слов еще скажу о продлении мер, поскольку на прошлой неделе у председателя правительства рассматривались предложения по продлению мер», — сказал Решетников, выступая в пятницу на совещании по развитию Северо-Западного федерального округа в рамках визита в Петрозаводск.

«На сегодняшний момент еще на год продлено 37 мер антикризисных. Это меры, конечно, регуляторные, связанные с упрощением грузопотоков и товарооборота внутри страны и при прохождении границы, защита интересов арендодателей перед арендаторами из недружественных стран, упрощение продажи отдельных видов лекарств», — отметил министр.

«Второе большое направление — это поддержка импорта. Здесь продлен и параллельный импорт, и упрощенный порядок декларирования ввозимой продукции, и ускорение таможенных процедур. Все это будет дальше действовать», — добавил он.

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