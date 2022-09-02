15:10 (мск), источник: Ведомости
Сбербанк продал «дочку» в Казахстане
Сбербанк продал дочерний банк в Казахстане национальному управляющему холдингу «Байтерек». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
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Отмечается, что сделка была закрыта на взаимно приемлемых финансовых условиях и получила все регуляторные одобрения.
После продажи работа банка не изменится. В кредитной организации подчеркнули, что банк продолжит выполнять все обязательства перед клиентами. Уточняется, что в скором времени произойдет ребрендинг организации в Казахстане.
О договоренностях по продаже «дочки» Сбербанка в Казахстане стало известно в конце августа. Тогда в организации пояснили, что руководствуются «текущей геополитической обстановкой».
Накануне также выяснилось, что ВТБ продолжит работу в Казахстане. «Несмотря на то что он [ВТБ] тоже включен в санкционный список, он продолжает операции в национальной валюте, эти операции не запрещены, по тем ограничениям, которые были введены со стороны стран, которые вводили санкции», — заявила председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.
Сразу после начала специальной военной операции на Украине против нескольких российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, были введены блокирующие санкции США. Также санкции против банков ввели ЕС и Великобритания, после чего кредитные организации отключили от системы SWIFT.