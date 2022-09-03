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01:05 (мск), источник: Lenta.Ru

США продлили введенные при Трампе тарифы на импорт продукции из Китая

Вашингтон продлил введенные при экс-президенте США Дональде Трампе тарифы на импорт продукции из Китая, пишет ТАСС со ссылкой на офис американского торгового представителя.

Источник: AFP 2022

Решение было принято по просьбе американских производителей. До этого обсуждалась возможность отмены части тарифов ради смягчения инфляции. «Из-за полученных запросов на продление действие тарифов не было прекращено», — говорится в пресс-релизе.

Офис торгового представителя США инициировал ревизию тарифов. В противном случае они должны были автоматически прекратить действие по истечении четырех лет с даты введения.

Ранее источники, знакомые с ходом обсуждения в Белом доме, рассказали, что США решили не торопиться с пересмотром пошлин на китайские товары из-за начала учений на Тайване. Власти пытаются не допустить введения ограничений, которые могут быть расценены Китаем как эскалация конфликта, но в то же время не намерены «отступать перед лицом угрозы».

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