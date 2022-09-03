«Газпром» заявил, что Siemens негде отремонтировать агрегат для «Северного потока»

«Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде», — говорится в сообщении «Газпрома» в Telegram-канале.
Ремонт двигателей можно провести только на заводе в Монреале, однако это невозможно, так как Канада рассматривает газовые турбины как объект двойного назначения, который попадает под санкции.
В пятницу, 2 сентября, в Siemens Energy заявили, что опубликованное «Газпромом» заключение о неисправностях — недостаточная причина для прекращения работы «Северного потока», а указанные поломки не должны привести к остановке производства.
Вчера же в «Газпроме» объявили о том, что «Северный поток» будет остановлен до полного ремонта оборудования, так как обнаруженные неисправности не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию газотурбинного двигателя. Газопровод остановили 31 августа, предполагалось, что его включат 3 сентября.
О ситуации на энергетическом рынке читайте в материале «Нефть и газ накрыли потолками».