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13:00 (мск), источник: Коммерсантъ

«Газпром» заявил, что Siemens негде отремонтировать агрегат для «Северного потока»

Немецкая компания Siemens участвует в ремонте агрегата для «Северного потока». Компания обнаружила неисправности, однако, по словам представителей «Газпрома», ремонтировать их негде.

Источник: РИА "Новости"

«Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде», — говорится в сообщении «Газпрома» в Telegram-канале.

Ремонт двигателей можно провести только на заводе в Монреале, однако это невозможно, так как Канада рассматривает газовые турбины как объект двойного назначения, который попадает под санкции.

В пятницу, 2 сентября, в Siemens Energy заявили, что опубликованное «Газпромом» заключение о неисправностях — недостаточная причина для прекращения работы «Северного потока», а указанные поломки не должны привести к остановке производства.

Вчера же в «Газпроме» объявили о том, что «Северный поток» будет остановлен до полного ремонта оборудования, так как обнаруженные неисправности не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию газотурбинного двигателя. Газопровод остановили 31 августа, предполагалось, что его включат 3 сентября.

О ситуации на энергетическом рынке читайте в материале «Нефть и газ накрыли потолками».

Юлия Абугалиева.

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