Минпромторг рассмотрит ввод пошлин на иностранную мебель

Министерство рассмотрит предложение в установленном порядке, сказали там. В частности, в ассоциации предлагают установить пошлины для недружественных стран на уровне 60%, для всех остальных — 10%. С копией письма ознакомились «Известия».
Из-за санкций у компаний лесопромышленного комплекса (ЛПК) многократно выросли логистические расходы, следует из письма. Кроме того, для отечественных предприятий закрылись полностью или частично важнейшие экспортные направления.
Ввод заградительных пошлин для зарубежных компаний уже в ближайший год поможет сохранить российским производителям десятки миллиардов рублей, следует из письма организации.
«Российская мебель ни по дизайну, ни по качеству продукции, гарантийным срокам, использованию материалов, по технологичности, не уступает ведущим западным образцам. По объему производства мы можем легко насытить весь внутренний рынок, и еще останется для экспорта», — сказал генеральный директор Первой мебельной фабрики, президент АМДПР Александр Шестаков.
С другой стороны, сами по себе любые санкции ведут к разрушению экономик, сказал генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин. Так, если сейчас ограничить ввоз в страну ряда товаров, включая мебель, то это может привести к ее дефициту и росту цен для потребителей, считает он.