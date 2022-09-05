Цена газа в Европе подскочила на 30% на фоне остановки «Северного потока»

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2 853 за 1 тыс. куб. м, или €279 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
2 сентября «Газпром» сообщил, что в ходе техобслуживания последнего действующего газоперекачивающего агрегата «Северного потока» были обнаружены утечки масла, до устранения которых холдинг вынужден полностью остановить прокачку по газопроводу. При этом, в соответствии с информацией компании Siemens, полное устранение утечки масла на двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что Siemens в настоящее время практически не имеет возможности регулярно ремонтировать агрегаты для «Северного потока», ей просто негде это делать. Западные оппоненты выпустили уже такое большое количество санкционных документов, что сами в них запутались и попали в собственную санкционную ловушку, отмечал глава российского газового холдинга.
«Газпром» полностью останавливал поставки по «Северному потоку» с ночи 31 августа до ночи 3 сентября. Приостановка была необходима для проведения техобслуживания единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата, которое компания Siemens должна проводить каждые 1 000 часов, отмечали в «Газпроме». По завершении работ и при отсутствии технических неисправностей оборудования транспорт газа должен был быть восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки.
Однако в ходе техобслуживания агрегата были обнаружены утечки масла, до устранения которых «Газпром» вынужден полностью остановить прокачку по газопроводу.
С 27 июля трубопровод был задействован лишь на 20% от максимальной мощности. Подобная ситуация сложилась из-за нарушения компанией Siemens контрактных обязательств и западных санкций. Одна из турбин — произведенная в Канаде компанией Siemens Energy — была отправлена в Монреаль для ремонта. Из-за санкций Оттавы в отношении Москвы производитель сначала отказался возвращать отремонтированное оборудование в Германию, но после многочисленных просьб ФРГ все же решил его вернуть.
Однако теперь эта турбина застряла в Германии, поскольку у «Газпрома» нет полного пакета документов, разрешающих транспортировку и ремонт двигателей для «Северного потока». А остальные двигатели выведены из эксплуатации в ожидании выполнения сервисных работ специалистами Siemens.