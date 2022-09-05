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11:15 (мск), источник: © РИА Новости

Мосбиржа приостановила торги валютой и драгметаллами

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Мосбиржа с 10:50 мск приостановила торги на рынках валют и драгоценных металлов, говорится в сообщении торговой площадки.

ЦБ: $ 60.3713   +0.13 € 60.2187   -0.07 ММВБ: $ 61.0000   +0.42 € 60.4350   -0.40
Источник: © РИА Новости

Как утверждается в пресс-релизе, это связано с ошибкой в конфигурации торговой системы.

На момент остановки торгов доллар был на уровне 60,9 рубля, евро — 60,36 рубля, юань — 8,78 рубля.

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