11:15 (мск), источник: © РИА Новости
Мосбиржа приостановила торги валютой и драгметаллами
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Мосбиржа с 10:50 мск приостановила торги на рынках валют и драгоценных металлов, говорится в сообщении торговой площадки.
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Как утверждается в пресс-релизе, это связано с ошибкой в конфигурации торговой системы.
На момент остановки торгов доллар был на уровне 60,9 рубля, евро — 60,36 рубля, юань — 8,78 рубля.