Песков: «Северный поток» возобновит работу, когда снимут санкции

Во время пресс-колла Песков сказал, что санкции «вносят сумятицу абсолютную — юридическую, практическую — в то, что связано с техобслуживанием» «Северного потока». Он напомнил, что сейчас у трубопровода «остался рабочим один агрегат — и тот дает сбои, и там продолжаются поломки». «Система имела разные возможности для резервирования, сейчас из-за санкций эти возможности для резервирования исчезли, и фактически все держится на одном вот этом агрегате, который уже нуждается в серьезном обслуживании», — утверждает он.
На уточняющий вопрос о том, возобновится ли прокачка по «Северному потоку» в случае снятия санкций, представитель Кремля ответил:
С 31 августа «Северный поток» полностью остановили на ремонт, прокачку планировалось возобновить с 3 сентября. 2 сентября «Газпром» объявил, что остановит работу «Северного потока» на неопределенное время из-за выявленной утечки масла. На этом фоне цена газа в Европе выросла более чем на 30%. При этом европейские страны продолжают наращивать закачку газа в свои хранилища, несмотря на снижение поставок из России. Для «Газпрома» прекращение поставок означает снижение добычи.