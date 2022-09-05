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13:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: «Северный поток» возобновит работу, когда снимут санкции

Проблемы с прокачкой по «Северному потоку» возникли из-за санкций, которые ввели против РФ страны Запада, в том числе Германия и Великобритания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, «иных причин, которые привели бы к проблемам с прокачкой, не существует». Он сказал, что газопровод возобновит работу в случае снятия санкций.

Источник: РИА "Новости"

Во время пресс-колла Песков сказал, что санкции «вносят сумятицу абсолютную — юридическую, практическую — в то, что связано с техобслуживанием» «Северного потока». Он напомнил, что сейчас у трубопровода «остался рабочим один агрегат — и тот дает сбои, и там продолжаются поломки». «Система имела разные возможности для резервирования, сейчас из-за санкций эти возможности для резервирования исчезли, и фактически все держится на одном вот этом агрегате, который уже нуждается в серьезном обслуживании», — утверждает он.

На уточняющий вопрос о том, возобновится ли прокачка по «Северному потоку» в случае снятия санкций, представитель Кремля ответил:

Безусловно. Те самые санкции, которые мешают обслуживать агрегаты, которые мешают их перемещать без соответствующих юридических гарантий, которые мешают давать юридические гарантии. Именно вот эти санкции, которые ввели западные государства, именно они довели ситуацию до того, что мы видим сейчас.

С 31 августа «Северный поток» полностью остановили на ремонт, прокачку планировалось возобновить с 3 сентября. 2 сентября «Газпром» объявил, что остановит работу «Северного потока» на неопределенное время из-за выявленной утечки масла. На этом фоне цена газа в Европе выросла более чем на 30%. При этом европейские страны продолжают наращивать закачку газа в свои хранилища, несмотря на снижение поставок из России. Для «Газпрома» прекращение поставок означает снижение добычи.

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