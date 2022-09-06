Россиянам стало сложнее финансово поддерживать НКО

Параллельно количество россиян, регулярно участвующих в благотворительности, всего за год сократилось с 13,2% до 9,8%. Вместе с тем авторы исследования указывают: после ввода российских войск на территорию Украины в обществе выросла поддержка прежде не самых популярных направлений помощи — мигрантов, беженцев, пострадавших в военных конфликтах людей и СМИ. Социолог Михаил Чураков отмечает, что исследование не учитывает новый вид пожертвований — поддержку военных и пророссийских добровольцев, непосредственно участвующих в вооруженном конфликте.
С 2017 года фонд «Нужна помощь» совместно с агентством онлайн-исследований Tiburon Research проводят ежегодный опрос интернет-пользователей из крупных городов (с населением от 100 тыс. человек). Они изучают, как часто люди соприкасаются с деятельностью благотворительных организаций и как воспринимают их работу. В этот раз эксперты опросили 1,2 тыс. человек старше 18 лет.
Как оказалось, за последние 12 месяцев 75% опрошенных хотя бы раз участвовали в благотворительной деятельности, организованной специализированными организациями.
Авторы исследования отмечают, что это достаточно высокий показатель и он стабилен с 2019 года. Не меняется и список наиболее популярных направлений благотворительности. Так, 51,3% опрошенных передавали вещи (одежду, продукты и др.); 45,2% клали деньги в ящики-копилки в общественных местах; 35,8% отправляли СМС на короткий номер. Интересно, что при этом 67,4% респондентов признались, что они не отслеживают, куда идут их пожертвования.
Личное участие в благотворительности по-прежнему остается непопулярным — только 13,6% опрошенных работали в НКО в качестве волонтеров. А самая частая форма участия в благотворительности — подаяние на улице и в транспорте (бабушкам, инвалидам, беременным, на корм животным, помощь больным детям). Милостыню в течение последнего года подавали более 60% опрошенных россиян.
Но есть и важные изменения. Как отмечают авторы исследования, в 2020—2021 годах в России медленно, но «заметно и повсеместно» росла доля людей, которые участвовали в профессиональной благотворительности ежемесячно, то есть делали что-то из списка хотя бы один раз в месяц.
В 2017 году их было 11,6%, а в 2021-м — уже 13,2%. Но в 2022 году «частота участия» упала до 9,8%. Главным образом этот откат произошел в городах с населением менее 500 тыс. человек.
По-прежнему самое популярное направление пожертвований у россиян — «на лечение детей» (переводили почти 40% опрошенных). Затем следуют программы помощи бездомным животным (28%), малоимущим (20,6%), детским домам и домам престарелых (18,6%), а также детям-сиротам (15,9%). Эксперты подчеркивают, что этот список не менялся на протяжении всех лет наблюдений.
А вот список «антилидеров», наоборот, изменился. Традиционно сюда попадают наиболее стигматизированные группы. Их представителям, с одной стороны, сложнее всего сочувствовать, а с другой — с ними работают лишь единичные организации. Это прежде всего ЛГБТ+, заключенные и люди, освободившиеся из мест лишения свободы, люди с зависимостями, люди с ВИЧ. Суммарно этим категориям граждан помогает менее 9% опрошенных.
До 2022 года в число непопулярных в России направлений благотворительности входили также мигранты и беженцы. Однако ввод российских войск на территорию Украины привел к резкому росту числа беженцев из зоны боевых действий. После этого выросло как число благотворительных программ, помогающих этой группе, так и численность людей, поддерживающих такие программы финансово, — с 2% в 2021 году до 6% в 2022-м.
Аналогичная тенденция замечена в направлении поддержки СМИ и информационных порталов. Как сообщал «Ъ», после начала военной операции Роскомнадзор заблокировал сайты множества российских и зарубежных СМИ, которые, по мнению ведомства, «дискредитировали» армию РФ и «распространяли заведомо ложные сведения» о происходящем на территории Украины. Одновременно платежные системы Visa и MasterCard заблокировали для российских карт трансграничные переводы, что оказалось серьезным ударом для многих медиапроектов, работающих за счет краудфандинга. Такие СМИ призвали читателей поддержать их финансово, и статистика показывает, что этот призыв был услышан. Число опрошенных, поддерживающих их работу, выросло за год с 1,6% до 4,3%. Еще одна примета времени — рост по направлению «Пострадавшие от стихийных бедствий и военных конфликтов» с 9% до 12%.
Авторы исследования спрашивали, почему люди жертвуют в благотворительные организации. Более половины (56%) делают это из сострадания, потому что сочувствуют нуждающимся. 26,2% назвали благотворительность нормой жизни, а 14,3% считают помощь долгом как граждан России. Зачастую этих мотивов оказывается достаточно: знание бренда организации не играло решающей роли для 53% из числа тех, кто совершил хотя бы одно пожертвование за последние 12 месяцев. Этот показатель практически не менялся на протяжении всех лет наблюдений.
По результатам опроса наметилась еще одна негативная тенденция: до 37% снизилась готовность «совершать пожертвования в благотворительные организации в будущем». Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений. Для сравнения: в 2020 году 39,7% опрошенных были готовы и дальше участвовать благотворительности, а в 2021-м — 44,3%.
Вместе с тем значительно выросла частота ответа «не доверяю благотворительным организациям, фондам»: теперь его выбирают так же часто, как «нет финансовой возможности» (56% и 55% соответственно).
Год назад «не доверяли» всего 39,1% опрошенных, а про финансовые проблемы заявили 58,2%. «Мы ожидали падения частоты финансовой поддержки благотворительных организаций, ведь мы и сами крупный фандрайзинговый фонд. Но не ожидали, что он будет сопровождаться ростом недоверия к организациям», — комментирует руководитель отдела исследований БФ «Нужна помощь» Елизавета Язневич. По ее мнению, «отдельного внимания» требует анализ информационного поля вокруг работы некоммерческих организаций последних месяцев.
Директор Центра гуманитарных технологий и исследований «Социальная механика» Михаил Чураков считает, что в исследовании не раскрыто еще одно направление благотворительности, стремительно набравшее вес в объемах помощи в последние полгода, — поддержка воюющих армий и добровольцев России и ЛДНР. По его словам, цифры сборов исчисляются здесь уже сотнями миллионов рублей, число участников — десятками миллионов.
«Вероятно, этот феномен, изменение структуры проблематики повлияли на снижение показателей по другим традиционным направлениям благотворительной деятельности», — говорит господин Чураков. Снижение объемов традиционной частной благотворительной помощи, по его мнению, выглядит «очень вероятным» в связи с прогнозируемым снижением российского ВВП в целом. Впрочем, о конкретных цифрах, добавляет Михаил Чураков, говорить сложно, поскольку велик разброс экспертных оценок даже по макропоказателям развития российской экономики.
Во время загрузки произошла ошибка.